Розкрадання 146 млн грн в Укроборонпромі: скеровано до суду
Перед судом постануть п’ятеро членів організованої групи, які заволоділи коштами державних оборонних підприємств в особливо великому розмірі.
Корупційна схема полягала у штучному залученні підприємством-спецекспортером продукції та послуг військового призначення іноземних компаній як посередників у зовнішньоекономічних контрактах. Проте ці компанії ніяких послуг не надавали, а вся робота фактично здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства.
Протягом 2016-2019 років посередники отримали за «послуги» 146 млн грн.
