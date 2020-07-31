Розкрадання 2,87 млн грн коштів при побудові бліндажів у зоні ООС: матеріали відкрито

Досудове розслідування за підозрою директора департаменту капітального будівництва Донецької ОДА у завданні 2,87 млн грн шкоди Міністерству оборони України, завершено. 29 липня 2020 року відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду. Дії посадовця кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).

За даними слідства, підозрюваний безпідставно прийняв виконані роботи із зведення інженерних фортифікаційних споруд (бліндажів) на території проведення АТО (ООС) в Донецькій області, що не відповідали проєктній документації на їх будівництво. В результаті збудовані інженерні фортифікаційні споруди неможливо використовувати за військовим призначенням – укриттям особового складу військовослужбовців, що беруть участь в ООС. Вказані дії посадовця завдали збитків Міністерству оборони України на загальну суму понад 2,87 млн грн.

У лютому 2019 року детективи НАБУ вирушили до Донецької області для забезпечення проведення комплексної судової експертизи вказаних інженерних фортифікаційних споруд. Судовими експертами встановлено, що збудований взводний опорний пункт не відповідає вимогам будівництва військових фортифікаційних споруд. Крім того, встановлено, що бліндажі, призначені для укриття особового складу взводного опорного пункту, у випадку атаки з використанням важкого озброєння, не виконали б функції захисту та призвели б до загибелі військовослужбовців.

У березні 2018 року посадовцю Донецької ОДА повідомлено про підозру.

У квітні 2018 року підслідність у кримінальному провадженні визначено за детективами Національного бюро, куди справу передали з Військової прокуратури.

29 липня 2020 року детективи НАБУ та САП повідомили посадовцю про зміну підозри і завершення досудового розслідування стосовно нього.

Водночас, досудове розслідування зазначених зловживань триває. Детективи НАБУ встановлюють інші обставини вчинення злочину, в тому числі і коло осіб, які можуть бути до нього причетними.

Нагадуємо, у лютому 2019 року НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої посадовиці однієї з ОДА, причетної до розкрадання 2 млн грн, виділених на облаштування бліндажів в зоні ООС. Справа наразі на розгляді у ВАКС.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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