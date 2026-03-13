Розкрадання на матеріалах для оборонної галузі: викрили схему на 19 млн грн

НАБУ і САП спільно з Управлінням СБУ у Дніпропетровській області викрили схему розтрати коштів під час закупівлі матеріалів для забезпечення потреб оборонного сектору.

У квітні 2022 року одне з держпідприємств оборонної галузі мало закупити алюмінієвий прокат. Частиною виділених на це коштів вирішив заволодіти перший заступник директора заводу.

У свою схему він залучив керівника структурного підрозділу заводу, а той – директора товариства, що постачало алюмінієвий прокат. Попри те, що товариство було готове поставити продукцію за ринковою вартістю, на прохання службових осіб ціни у комерційній пропозиції завищили і продали товар на третину дорожче.

Загальна сума збитків держпідприємству перевищила 19 млн грн, які учасники злочинної схеми конвертували в готівку.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3766

