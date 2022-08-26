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Розпивали алкоголь на дитячому майданчику: харківські поліцейські затримали двох неповнолітніх

Розпивали алкоголь на дитячому майданчику: харківські поліцейські затримали двох неповнолітніх

Поліцейські виявили на дитячому майданчику неповнолітніх, які розпивали алкоголь: хлопці поводили себе зухвало, голосно кричали та порушували громадський порядок. Протиправні дії підлітків припинив поліцейський патруль.

25 серпня під час патрулювання проспекту Героїв Сталінграда працівники ювенальної превенції Харківського райуправління №1 помітили на дитячому майданчику компанію юнаків. Не зважаючи на ранковий час, хлопці вживали спиртні напої, голосно розмовляли та заважали громадянам.

Щодо 17-річного хлопця поліцейські склали протокол за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді ) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стосовно батьків 15-річного юнака складено протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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