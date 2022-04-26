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Розслідування воєнних злочинів в Україні: офіс прокурора МКС приєднався до спільної слідчої групи

Розслідування воєнних злочинів в Україні: офіс прокурора МКС приєднався до спільної слідчої групи

За словами генпрокурора України Ірини Венедіктової, вперше в історії до спільної слідчої групи долучився Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду приєднався до спільної слідчої групи, яка розслідує воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За словами генпрокурора України Ірини Венедіктової, вперше в історії до спільної слідчої групи долучився Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

«Переконана, що приєднання ще одного потужного учасника зробить розслідування та судове переслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності більш ефективним та скоординованим. Справедливість для жертв і покарання для винних – виклик для всього світового юридичного фронту і наша спільна слідча група стала у його авангарді», – сказала вона.

В ОГП зауважують, що до складу спільної слідчої групи входять Україна, Литва, Польща та Євроюст, де представлені 27 країн-членів ЄС та 10 інших держав.

У кожної з держав-сторін триває власне національне розслідування агресії Росії в Україні. Також повноцінне незалежне розслідування розпочав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Учасники ССГ координуватимуть свої дії, разом плануватимуть слідчі стратегії, а також оперативно та безпечно обмінюватимуться інформацією та доказами, пояснюють в Офісі генпрокурора.

2 березня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду оголосив про початок розслідування щодо скоєння на території України воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Источник: radiosvoboda.org

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