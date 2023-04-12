Розслідування завершено: СБУ та ДБР оприлюднили нові докази співпраці Кулініча з фсб рф

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань оприлюднили перехоплення розмов ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, затриманого Службою раніше, та його куратора – колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Ці розмови входять до матеріалів кримінального провадження, яке завершило ДБР. Після того, як обвинувачений ознайомиться зі справою, вони будуть передані до суду.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України затримали Олега Кулініча у липні 2022 року в результаті спецоперації, проведеної спільно з Державним бюро розслідувань. Йому було оголошено підозру у державній зраді (ст. 111 Кримінального кодексу України), створенні злочинної організації (ст. 255), самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану (ст. 407), заволодінні зброєю та її незаконному зберіганні (ст. 410 та 263).

«Ми зробили максимум, аби не просто затримати топового державного зрадника, але й зібрати потужну доказову базу, на основі якої суд зможе винести справедливий вирок. Це – чіткий сигнал усім, хто працює на ворога: СБУ обов’язково вас знайде та змусить відповідати за скоєне, де б ви не ховалися. Кожного крота витягнемо на світло», – заявив Голова СБУ, генерал-майор Василь Малюк.

Як зазначалось, розробкою Кулініча та спецоперацією з його затримання займався особисто Василь Малюк.

«Служба безпеки провела безпрецедентну філігранну розробку і подальшу реалізацію, здійснила агентурно-технічне проникнення до лав фсб. Ми здобули всі файли, в яких Кулініч доповідав у Москву інформацію, в тому числі і секретну, щодо ситуації в нашій країні, в Службі, про намагання впливати на різноманітні процеси», – додав Василь Малюк.

Серед іншого було встановлено, що Олег Кулініч співпрацював із фсб рф та отримав оперативний псевдонім «Котигорошко».

Його діяльність курував так званий «політичний офіс» у Москві, який організували за завданням фсб рф ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв.

Кулініч виконував вказівки кураторів для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, розстановки «своїх людей» у різні державні та правоохоронні органи, підбурювання громадян до державної зради.

Як розповідав раніше Голова СБУ Василь Малюк, цей офіс у Москві є своєрідною «кротофермою». «Основна його задача – збір інформації і робота по Україні. В офісі присутні кадрові співробітники 5-ої служби фсб рф. І безпосередньо вони у повній співпраці з Сівковичем взаємодіяли з Кулінічем. Після того, як він передавав інформацію, вони доповідали в фсб», – зазначав Василь Малюк.

Він неодноразово підкреслював, що самоочищення СБУ від «кротів» і зрадників – один із пріоритетних напрямів роботи сьогодні.

«Самоочищення Служби надзвичайно важливе, особливо під час війни. Тож робимо для цього максимум. Ми знаходимо всі ганебні явища в самій Службі, локалізуємо їх. Це відчуває весь особовий склад, про це знає керівництво держави. І я сподіваюсь, народ України, це відчуває також», – підкреслив Голова СБУ.

Джерело: https://t.me/SBUkr/7826

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