Розстріл мирного населення на горі Крем’янець в Ізюмі: дані прокуратури

За даними слідства, 8 липня 2022 року близько 14 години військовослужбовці країни-агресора обстріляли гору Крем’янець, розташовану в м. Ізюм, на якій в цей час перебували місцеві мешканці. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, ще близько десяти людей поранено.

Дані про постраждалих уточнюються.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости