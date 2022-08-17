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Розстріляли родину з 5-річною дівчинкою: на Київщині знайшли тіло ще одного вбитого під час окупації українця

На дорозі між селами Здвижівка та Блиставиця у Бучанському районі в кінці лютого окупанти розстріляли машину з родиною, яка намагалася евакуюватися. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Внаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік, його дружина та 17-річний син. Куля потрапила в голову і 5-річній Анастасії, дитину дивом врятували лікарі.

Два тіла знайшли ще на початку квітня, а 15 серпня виявили тіло голови родини.

Нагадаємо, на Київщині знайшли вже 1348 тіл (https://t.me/spravdi/14508) загиблих від рук окупантів.

Розстріляли родину з 5-річною дівчинкою: на Київщині знайшли тіло ще одного вбитого під час окупації українця

Розстріляли родину з 5-річною дівчинкою: на Київщині знайшли тіло ще одного вбитого під час окупації українця

Джерело: https://t.me/spravdi/15421

Новости портала «Весь Харьков»

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