Розстріляли сім мирних мешканців, серед яких – неповнолітня

Україна розслідує черговий злочин окупантів на Херсонщині

У квітні під час окупації російськими військами одного із сіл області, окупанти розстріляли в будинку сімох цивільних осіб, повідомили у пресслужбі прокуратури Херсонщини.

Після скоєного росіяни підірвали будинок із тілами розстріляних людей. За попередньою інформацією, жертви – працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина.

Загиблих захоронили поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі.

Джерело: https://t.me/spravdi/21135?single

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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