Розтрата півмільйона гривень на ремонті фонтана. Директор фірми-підрядника постане перед судом

Лозівська місцева прокуратура направила до Балаклійського районного суду області обвинувальний акт стосовно директора одного з ТОВ за ч. 4 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Ігор Білодід, 49-річний чоловік обвинувачується у заволодінні бюджетними коштами під час проведення ремонту фонтана в м. Балаклія.

Договір на проведення капітального ремонту та реставрації світлодинамічного фонтана міська рада уклала із зазначеним товариством у серпні 2017 року. Відповідно до документів, за виконані роботи підрядник отримав близько 1,5 млн. грн. Однак за даними слідства, вартість своїх послуг ТОВ зависило більш ніж на півмільйона гривень.

Встановлено, що підрядник двічі вносив до актів прийому-передачі недостовірні відомості. Перший документ, де вартість робіт була завищена майже на 180 тис. грн., у вересні 2017 року погодила й підписала начальниця профільного управління міськради. Другий, у якому директор ТОВ зайво нарахував собі понад 330 тис. грн., - головний спеціаліст управління.

Обом чиновникам оголошені підозри у службовій недбалості (ст. 367 КК України) та обвинувальні акти скеровані для розгляду до суду.

Прес-служба прокуарутри Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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