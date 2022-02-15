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Розтрата зерна на 3,2 млн грн: справу скеровано до суду

Розтрата зерна на 3,2 млн грн: справу скеровано до суду

10 лютого 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу за фактом можливої розтрати службовими особами Державного агентства резерву України зерна на суму понад 3,2 млн грн. Серед обвинувачених:

● керівник однієї з філій ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України;

● керівник виробничо-технічної лабораторії філії ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України;

● керівник елеватору філії ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України.

Дії усіх осіб кваліфіковані за ч. 5 ст.191 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Слідство встановило, що у листопаді 2020 року керівник філії за попередньою змовою з іншими працівниками незаконно і безоплатно відвантажили насіння соняшника, що перебувало на зберіганні в цій філії, іншим приватним структурам. Й у такий спосіб здійснили розтрату у понад 189 тонн насіння соняшнику вартістю 3,2 млн грн. Зерно вивезли за межі філії, однак, детективи Національного бюро вжили невідкладних заходів аби запобігти його подальшому незаконному обігу й повернули до держпідприємства.

У листопаді 2021 року НАБУ і САП завершили розслідування та відкрили матеріали слідства для ознайомлення стороні захисту.

Крім зазначеного, детективи Національного бюро розслідують ще низку зловживань на підприємствах, які входять до складу Держрезреву.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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