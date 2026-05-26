Сегодня 10:30
Русо-піп з білим порошком

Чехія: 24 травня 2026 року після виїзду від храму РПЦ в Карлових Варах було зупинено автівку з громадянином Угорщини митрополитом Іларіоном, посередником між Орбаном і спецслужбами росії, та оператором, який того супроводжував.

За словами митрополита та його захисту, співробітники поліції не повідомили ясних причин зупинки, пов'язаних з можливим порушенням ПДР, і одразу розпочали огляд автівки. Під час огляду в багажному відділенні було виявлено чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору.

Митрополит Іларіон категорично відкидає будь-яку причетність до незаконного зберігання заборонених речовин і вважає те, що сталося, провокацією: «Я не маю і ніколи не мав жодного стосунку до незаконного обігу наркотичних речовин».

Схоже, піп таки віз опіум для народу.))

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/35092

