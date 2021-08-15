Русские банды терроризирует Африку

Кремль очень активно использует свои вооруженные банды, действующие под маской т.н. ЧВК, в разных регионах мира для разжигания протестных настроений и гражданских войн, тренировки формирований диктаторских режимов и их военной поддержки, участие в военных действиях в разных уголках мира в интересах банды Путина.

Те же т.н. вагнеровцы охотно играют, как роль частной охранной компании: они охраняют объекты российских олигархов, сопровождают морские перевозки, так и наемников, которых использует Кремль по своему усмотрению.

В Судане, например, они крышуют золотодобывающие шахты. Это распространенная схема воздействия – с помощью военной силы дестабилизировать ситуацию в регионе, а затем в обмен на ресурсы стран помогать «поддерживать мир».

Также это хороший повод оправдать там присутствие российских войск под видом ЧВК и укреплять антизападное влияние.

Официальный Кремль продолжает отрицать существование «частных военных компаний», поскольку наемничество в России формально запрещено законом. Так же открещивается от связи с бандой Вагнера (на самом деле спецподразделение ГРУ) и приближенный к Кремлю бывший повар Путина Евгений Пригожин.

Уже несколько лет подряд банды Вагнера присутствуют в Сирии, ЦАР, Ливии, Судане. Неопровержимые доказательства использования Россией своих вооруженных банд под видом наемников в Африке были представлены в расследовании авторитетного французского Le Monde.

Своего рода сенсацией стала новость Би-би-си. В результате расследования российской и арабской служб этой корпорации журналистам удалось получить планшет члена банды Вагнера в Ливии.

Проверка позывных в планшете через украинскую базу «Миротворец» дала журналистам основания считать, что один из позывных принадлежит члену банды Вагнера Федору Метелкину («Метла»), ранее он воевал в Украине в составе банд ДНР-ЛНР.

Москва использует тактику обещаний поддержки лидерам или оппозиционерам в странах, которые представляют интерес для Кремля. На самом деле Москва заинтересована в пролонгации конфликта, чтобы создавать свои ячейки влияния, получить право на экспорт за бесценок природных ресурсов, продавать оружие, свою охрану или, в конце концов, размещать свои военные базы, как стремится сделать это в Судане.

Банда Вагнера превратилась в инструмент влияния и быстрого реагирования Кремля. За несколько лет вагнеровцы укоренили контингент в Африке, отметились и в Украине. Они проводят подрывную деятельность в различных регионах мира.

Агрессивная активность русских военных банд заставила некоторые страны Запада, обратить, наконец, ни них внимание. Так Британия уже создает спецподразделение из бойцов SAS, которые целенаправленно «заточены» на ликвидацию ваггнеровцев и других русских т.н. «ЧВК» в ряде стран мира, в т.ч. в Африке.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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