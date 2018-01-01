Российские артисты дали новогодний концерт на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает ТАСС.

Перед российской военщиной как на отдаленных заставах, так и на центральной площадке в культурном центре авиабазы выступили артисты российской эстрады и актеры, такие как Антон и Виктория Макарские, певицы Зара и Юлиана Грин, актер театра и кино Сергей Маховиков, ансамбль «Русская душа».

«Это не первое мое выступление на военной базе, но в Сирии я впервые. Я не знаю, насколько больше радости — тому, кому мы исполняем, или нам, просто пообщаться, просто пожать руку и напитаться той силой и духом, которые здесь присутствуют», — рассказал актер Антон Макарский (совковый сериал в главных ролях с этим рашистским артистом на днях транслировал телеканал Ахметова "Украина").

Источник: livejournal.com

Автор: oleg-leusenko

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