С начала полномасштабного вторжения в Украину россия совершила более 500 преступлений против СМИ

Оккупанты убили в Украине более 50 украинских и иностранных журналистов.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Редакции на временно оккупированных территориях лишились своих зданий и получали многочисленные угрозы, из-за чего были вынуждены прекратить деятельность, в Крыму критически ухудшилась ситуация со свободой слова.

«Россия сознательно изолирует оккупированные территории от украинского информационного пространства, запуская трансляцию своих пропагандистских каналов, дискредитирующих Украинское государство и Силы обороны», — сообщили в МИД.

В ведомстве призвали международное сообщество усилить давление на Россию из-за убийств, пыток и преследования журналистов.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/16061

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