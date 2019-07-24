С особой жестокостью: в РФ расправились с активисткой, боровшейся с пытками

В Санкт-Петербурге убили активистку Елену Григорьеву, написал в фейсбуке правозащитник Динар Идрисов. Сообщается, что подозреваемого уже задержали. Григорьева — постоянная участница протестных акций в Петербурге. В частности, ее задерживали на пикете против передачи ингушских земель Чечне, на акции против пыток и репрессий и на мероприятии о проблемах ЛГБТ.

«Елена Григорьева была жестоко убита возле своего дома в ночь с пятницы на субботу. Ее изуродованное тело было обнаружено вчера. Возбуждено уголовное дело. В последнее время она становилась жертвой насилия, и ей часто угрожали убийством», — сообщил Идрисов.

Он добавил, что сама Григорьева и ее адвокат обращались в полицию из-за угроз, но никакой реакции не было: «Все в стиле «будут убивать — звоните», позвонить не успела».

Есть данные, что убитая входила в список потенциальных жертв некоего проекта «Пила против ЛГБТ». Вечером 21 июля в полицию обратился петербуржец, который рассказал, что нашел тело женщины с изрезанной спиной, лицом и следами удушения.

Позднее силовики задержали подозреваемого в убийстве — им оказался 40-летний житель Башкортостана.

Источник: sprotyv.info

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