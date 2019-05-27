ІС: путінський «воєнторг» пригнав на Донбас 1100 тон палива для своїх військ

За даними групи «Інформаційний спротив», РФ продовжує забезпечувати окупаційні формування на Донбасі усім необхідним для ведення бойових дій.

Так, для забезпечення діяльності частин і підрозділів 1 і 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ в останній тижневий період з території Росії було доставлено близько 1 100 тонн паливно-мастильних матеріалів (до ж\д станціх Ровеньки).

Источник: sprotyv.info

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