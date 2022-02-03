Самоубийство 17-летнего парня в СИЗО: подробности

Несовершеннолетний был родом из Лозовой. Как сообщили в Харьковской прокуратуре, еще в июле 2020 года его признали виновным в краже, однако, взвесив все детали и обстоятельства, назначили парню испытательный срок на два года. Однако, в 2021 он снова принялся за старое и совершил уголовные правонарушения. На этот раз за грабеж, кражу и мошенничество его уже посадили за решетку. Там юноша и покончил с собой, повесившись на простыне. Что могло стать причиной этого – сейчас выясняют. В камере он находился с 3 другими несовершеннолетними заключенными. По предварительным данным, никаких жалоб по поводу условий содержания и ненадлежащего отношения со стороны сокамерников и работников изолятора не было.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Щодо осіб, які знаходилися в цій камері, то вони повідомили, що спали та не бачили обставин як особа загинула. На місці було знайдено передсмертну записку, в якій, ймовірно, особа, яка здійснила самогубство, написала про те, що він це робить за своєю волею та просить нікого в цій ситуації не винити. Наразі і ця записка і взагалі ці обставини самогубства будуть перевірятися.

Известно, что парня пытался реанимировать фельдшер, однако его усилия уже были напрасны: прибывшие медики скорой помощи констатировали биологическую смерть. Во время осмотра никаких телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти, не обнаружили. На месте трагедии работают правоохранители. Уже открыто уголовное производство по умышленному убийству. Кроме этого, следователи проверяют, не усматривается ли в действиях работников служебная халатность.

Агентство Телевидения Новости