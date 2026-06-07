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САП. Актуальні події 01 – 06 червня 2026 року

САП. Актуальні події 01 – 06 червня 2026 року

▶ ️Резонансні розслідування: від підозри до суду

Повідомлено про підозру:

● колишньому заступнику Міністра розвитку громад – https://cutt.ly/ct04qw3W;

● одному з керівників Служби автомобільних доріг у Львівській області – https://cutt.ly/Ct086tAu;

● власнику низки компаній та екскерівнику відділу відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» – https://cutt.ly/mt04wxor.

Запобіжні заходи:

● ВАКС застосував запобіжні заходи до двох підозрюваних у справі щодо вимагання 1 млн доларів США за постачання дронів – https://cutt.ly/ut085chr; АП ВАКС підтримала позицію прокурора САП та збільшила заставу одному з підозрюваних – https://cutt.ly/Vt2o9oUq;

● ВАКС обрав запобіжний захід організатору схеми заволодіння майже 170 млн грн під час будівництва гідроакумулювальної електростанції на Миколаївщині – https://cutt.ly/dt04tssq.

▶ ️Відсторонення

Суддю з Луганщини ще на два місяці відсторонено від здійснення правосуддя – https://cutt.ly/lt04eq0S.

▶ ️Цивільна конфіскація: боротьба з необґрунтованими активами

● ВАКС визнав необґрунтованим актив, яким користується депутат Чернігівської облради – https://cutt.ly/Zt04qGQU;

● Верховний Суд підтвердив законність стягнення необґрунтованого активу, яким користується родина заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП – https://cutt.ly/xt04rEeV.

▶ ️Судові вироки та незворотність покарання

● 7 років позбавлення волі за розтрату коштів Концерну РРТ: оголошено вирок ексдиректору та його спільникам – https://cutt.ly/Ht04tC7c;

● 3 роки 4 місяці позбавлення волі: ВАКС оголосив вирок колишньому очільнику комунального підприємства на Полтавщині – https://cutt.ly/st04CGds.

▶ ️Інституційне та кадрове посилення

САП завершила відбір кандидатів на 3 вакантні посади в управлінні процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді – https://cutt.ly/ct04eX8R.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3974

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