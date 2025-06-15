САП. Актуальні події 09 – 14 червня 2025 року:
▶ ️Конкурс
Конкурсна комісія визначила кандидатів на адміністративні посади в САП – https://cutt.ly/rrQO4adE
▶ ️Цивільна конфіскація
САП просить визнати необґрунтованими активи, набуті ексначальником Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матір’ю та сином, на 8,4 млн грн – https://cutt.ly/krQmy3JQ
▶ ️Підозра
● Корупція в Мінрегіоні: викрито колишнього держсекретаря Міністерства, радника Міністра та керівницю державного підприємства – https://cutt.ly/erQm6vWh
● Розтрата майже 4 млн грн: САП та НАБУ повідомили про підозру директору державного підприємства – https://cutt.ly/wrQmaQGV
▶ ️Запобіжний захід
● ВАКС застосував запобіжний захід до колишніх детектива БЕБ та слідчого поліції – https://cutt.ly/erQmsx8M
● Корупція в Мінрегіоні: ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього радника Міністра – https://cutt.ly/2rQTWRKL
▶ ️Направлення до суду
12 млн грн за відступлення права вимоги від ДП «МТП «Чорноморськ» до приватного підприємства: справу стосовно директора приватного товариства направлено до суду – https://cutt.ly/CrQmaNfL
▶ ️Вирок
● Відшкодування понад 1 млрд грн: ВАКС затвердив угоду із 7 учасниками злочинної організації, яка діяла в м. Одесі – https://cutt.ly/hrQmsKPA
● 10 років 6 місяців позбавлення волі: ВАКС оголосив вирок колишньому керівнику ПрАТ «ХК «Енергомережа» – https://cutt.ly/srQmoHce
● 7 та 6 років позбавлення волі: оголошено вирок колишньому посадовцю поліції у Сумській області та адвокату – https://cutt.ly/xrQmoqmK
● 5 років 6 місяців позбавлення волі: ВАКС оголосив вирок колишній судді Окружного адміністративного суду м. Києва – https://cutt.ly/frQmir78
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3015