САП. Актуальні події 09 – 14 червня 2025 року:

▶ ️Конкурс

Конкурсна комісія визначила кандидатів на адміністративні посади в САП – https://cutt.ly/rrQO4adE

▶ ️Цивільна конфіскація

САП просить визнати необґрунтованими активи, набуті ексначальником Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матір’ю та сином, на 8,4 млн грн – https://cutt.ly/krQmy3JQ

▶ ️Підозра

● Корупція в Мінрегіоні: викрито колишнього держсекретаря Міністерства, радника Міністра та керівницю державного підприємства – https://cutt.ly/erQm6vWh

● Розтрата майже 4 млн грн: САП та НАБУ повідомили про підозру директору державного підприємства – https://cutt.ly/wrQmaQGV

▶ ️Запобіжний захід

● ВАКС застосував запобіжний захід до колишніх детектива БЕБ та слідчого поліції – https://cutt.ly/erQmsx8M

● Корупція в Мінрегіоні: ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього радника Міністра – https://cutt.ly/2rQTWRKL

▶ ️Направлення до суду

12 млн грн за відступлення права вимоги від ДП «МТП «Чорноморськ» до приватного підприємства: справу стосовно директора приватного товариства направлено до суду – https://cutt.ly/CrQmaNfL

▶ ️Вирок

● Відшкодування понад 1 млрд грн: ВАКС затвердив угоду із 7 учасниками злочинної організації, яка діяла в м. Одесі – https://cutt.ly/hrQmsKPA

● 10 років 6 місяців позбавлення волі: ВАКС оголосив вирок колишньому керівнику ПрАТ «ХК «Енергомережа» – https://cutt.ly/srQmoHce

● 7 та 6 років позбавлення волі: оголошено вирок колишньому посадовцю поліції у Сумській області та адвокату – https://cutt.ly/xrQmoqmK

● 5 років 6 місяців позбавлення волі: ВАКС оголосив вирок колишній судді Окружного адміністративного суду м. Києва – https://cutt.ly/frQmir78

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3015

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