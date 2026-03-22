САП. Актуальні події 16 – 21 березня 2026 року

▶ ️Резонансні розслідування: від підозр до завершення слідства

➡️Нові викриття:

● Суддю з Луганщини викрито на підбурюванні до підкупу іншого судді – https://cutt.ly/mtUNjByI;

● На хабарництві викрито посадовицю податкової на Сумщині – https://cutt.ly/rtUNzMz0.

▶ ️Цивільна конфіскація: боротьба з необґрунтованими активами

● САП вимагає визнати необґрунтованими активи колишнього депутата місцевої ради в Миколаївській області – https://cutt.ly/WtUNjvUD;

● САП просить визнати необґрунтованими активи колишнього керівника однієї з харківських окружних прокуратур – https://cutt.ly/gtUNbsRJ;

● ВАКС визнав необґрунтованими активи, які належать родині колишнього підполковника Національної поліції України – https://cutt.ly/UtUNkaBl.

▶ ️Направлення до суду

● Справу щодо заволодіння 146 млн грн коштів концерну «Укроборонпрому» направлено до суду – https://cutt.ly/dtIssmFN;

● До суду направлено справу стосовно колишнього судді одного з райсудів на Дніпропетровщині – https://cutt.ly/itIf9CB8;

● Виправдувальний вирок в обмін на хабар: судитимуть суддю міськрайонного суду Дніпропетровської області – https://cutt.ly/etIgwYaE.

▶ ️Судові рішення та невідворотність покарання

➡️Запобіжні заходи:

● Суд взяв під варту посадовицю ГУ ДПС у Сумській області – https://cutt.ly/gtIae6QW;

● САП оскаржить запобіжний захід першому заступнику директора одного з державних підприємств оборонної галузі – https://cutt.ly/xtUNched;

● Систематичне одержання неправомірної вигоди за непритягнення осіб до кримінальної відповідальності: Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжні заходи підозрюваним – https://cutt.ly/CtUNbmBN.

➡️Вироки:

● ВАКС засудив до 2 років тюрми нардепку та її помічницю, викритих на отриманні 11,3 тис. доларів США за перетин кордону – https://cutt.ly/ctIaeB3W;

● Апеляційний суд залишив без змін покарання експосадовцю поліції у Сумській області та адвокату – https://cutt.ly/1tUNbAqb.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3765

