САП. Актуальні події 16 – 21 березня 2026 року
▶ ️Резонансні розслідування: від підозр до завершення слідства
➡️Нові викриття:
● Суддю з Луганщини викрито на підбурюванні до підкупу іншого судді – https://cutt.ly/mtUNjByI;
● На хабарництві викрито посадовицю податкової на Сумщині – https://cutt.ly/rtUNzMz0.
▶ ️Цивільна конфіскація: боротьба з необґрунтованими активами
● САП вимагає визнати необґрунтованими активи колишнього депутата місцевої ради в Миколаївській області – https://cutt.ly/WtUNjvUD;
● САП просить визнати необґрунтованими активи колишнього керівника однієї з харківських окружних прокуратур – https://cutt.ly/gtUNbsRJ;
● ВАКС визнав необґрунтованими активи, які належать родині колишнього підполковника Національної поліції України – https://cutt.ly/UtUNkaBl.
▶ ️Направлення до суду
● Справу щодо заволодіння 146 млн грн коштів концерну «Укроборонпрому» направлено до суду – https://cutt.ly/dtIssmFN;
● До суду направлено справу стосовно колишнього судді одного з райсудів на Дніпропетровщині – https://cutt.ly/itIf9CB8;
● Виправдувальний вирок в обмін на хабар: судитимуть суддю міськрайонного суду Дніпропетровської області – https://cutt.ly/etIgwYaE.
▶ ️Судові рішення та невідворотність покарання
➡️Запобіжні заходи:
● Суд взяв під варту посадовицю ГУ ДПС у Сумській області – https://cutt.ly/gtIae6QW;
● САП оскаржить запобіжний захід першому заступнику директора одного з державних підприємств оборонної галузі – https://cutt.ly/xtUNched;
● Систематичне одержання неправомірної вигоди за непритягнення осіб до кримінальної відповідальності: Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжні заходи підозрюваним – https://cutt.ly/CtUNbmBN.
➡️Вироки:
● ВАКС засудив до 2 років тюрми нардепку та її помічницю, викритих на отриманні 11,3 тис. доларів США за перетин кордону – https://cutt.ly/ctIaeB3W;
● Апеляційний суд залишив без змін покарання експосадовцю поліції у Сумській області та адвокату – https://cutt.ly/1tUNbAqb.
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3765