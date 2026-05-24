САП. Актуальні події 18 – 23 травня 2026 року

▶ ️Резонансні розслідування: від підозри до суду

Повідомлено про підозру:

САП та НАБУ повідомили нові підозри у справі щодо корупції у Верховному Суді – https://cutt.ly/atNsn79u та колишньому керівнику Держрезерву – https://cutt.ly/VtNQ6XyM.

Запобіжні заходи:

● ВАКС застосував запобіжні заходи до двох суддів Верховного Суду, підозрюваних у корупції – https://cutt.ly/ltNcRn4U, експосадовця столичної митниці – https://cutt.ly/ttNcQgqY та експрокурора Слобожанської окружної прокуратури – https://cutt.ly/xtNcQB7h;

● АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід екскерівнику Офісу Президента України – https://cutt.ly/WtNcE48i.

Завершення слідства:

у справі щодо колишніх керівника та начальника управління прокуратури області – https://cutt.ly/TtNcbUcP.

Справи, направлені до суду:

● щодо особи, за пособництва якої передали хабаря Голові та суддям Верховного Суду – https://cutt.ly/ntNcmeXb;

● щодо депутата міськради – https://cutt.ly/HtNcWVVz.

▶ ️Цивільна конфіскація: боротьба з необґрунтованими активами

● САП заявила позов про визнання необґрунтованими активів посадовиці Державної податкової служби у Львівській області – https://cutt.ly/jtNcWnd6 та державного інспектора Державної податкової служби у Закарпатській області – https://cutt.ly/PtNcEoiC;

● Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність стягнення необґрунтованих активів, які належать родині колишнього підполковника Національної поліції України – https://cutt.ly/dtNcmKqI.

▶ ️Незворотність покарання

10 років 6 місяців позбавлення волі: АП ВАКС не змінила покарання колишньому керівнику ПрАТ «ХК «Енергомережа» – https://cutt.ly/BtNcnpI0.

▶ ️Інституційний розвиток

Продовжено термін подання документів на конкурсний добір на заміщення вакантних посад державної служби – https://cutt.ly/LtNcEIoE.

