САП. Актуальні події 25 – 29 листопада 2024 року
▶ ️Співпраця:
● Прокурори САП долучилися до дискусії щодо розвитку інституту викривання – https://cutt.ly/peZenBrR
● Представники САП стали учасниками круглого столу на тему кримінальної відповідальності юридичних осіб – https://cutt.ly/6eZwLWxn
▶ ️Завершено слідство:
Завершено слідство у справі стосовно колишнього нардепа, який незаконно одержав компенсацію за житло у столиці – https://cutt.ly/4eL5bXMU
▶ ️Направлено до суду:
Розкрадання 24 млн доларів США Укрспецекспорту: направлено до суду справу стосовно колишнього Міністра оборони України – https://cutt.ly/2eL5WGgw
▶ ️Вирок:
● Співробітника СБУ, якого викрили на одержанні 60 тис. дол. США за неперешкоджання веденню бізнесу з майнінгу криптовалюти, засуджено до 10 років позбавлення волі – https://cutt.ly/ZeLTHqeI
● 10 та 9 років позбавлення волі – оголошено обвинувальний вирок колишнім службовцям столичної податкової інспекції та адвокату – https://cutt.ly/aeLWTfH3
● 6 років позбавлення волі – Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок особі, яку викрили на підбурюванні до надання хабаря колишньому директору ДБР – https://cutt.ly/NeL5QDOk
▶ ️Оскарження:
САП оскаржить виправдувальний вирок судді Господарського суду Харківської області – https://cutt.ly/yeL5nnKL
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2599