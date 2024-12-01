САП. Актуальні події 25 – 29 листопада 2024 року

▶ ️Співпраця:

● Прокурори САП долучилися до дискусії щодо розвитку інституту викривання – https://cutt.ly/peZenBrR

● Представники САП стали учасниками круглого столу на тему кримінальної відповідальності юридичних осіб – https://cutt.ly/6eZwLWxn

▶ ️Завершено слідство:

Завершено слідство у справі стосовно колишнього нардепа, який незаконно одержав компенсацію за житло у столиці – https://cutt.ly/4eL5bXMU

▶ ️Направлено до суду:

Розкрадання 24 млн доларів США Укрспецекспорту: направлено до суду справу стосовно колишнього Міністра оборони України – https://cutt.ly/2eL5WGgw

▶ ️Вирок:

● Співробітника СБУ, якого викрили на одержанні 60 тис. дол. США за неперешкоджання веденню бізнесу з майнінгу криптовалюти, засуджено до 10 років позбавлення волі – https://cutt.ly/ZeLTHqeI

● 10 та 9 років позбавлення волі – оголошено обвинувальний вирок колишнім службовцям столичної податкової інспекції та адвокату – https://cutt.ly/aeLWTfH3

● 6 років позбавлення волі – Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок особі, яку викрили на підбурюванні до надання хабаря колишньому директору ДБР – https://cutt.ly/NeL5QDOk

▶ ️Оскарження:

САП оскаржить виправдувальний вирок судді Господарського суду Харківської області – https://cutt.ly/yeL5nnKL

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2599

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