САП оскаржить зміну кваліфікації пособниці контррозвідника СБУ

Прокурор САП готує апеляційну скаргу на вирок ВАКС від 19 червня 2026 року щодо пособниці вже колишнього начальника сектору контррозвідки Лівобережного міжрайонного відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області в одержанні 47 500 дол. США неправомірної вигоди.

Своїм рішенням суд першої інстанції змінив кваліфікацію дій особи з ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України на ч. 2 ст. 369-2 КК України та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Разом з тим, суд звільнив її від відбування покарання за спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор не погоджується з таким рішенням суду, вважає його незаконним, зважаючи на обставини, встановлені під час досудового розслідування:

● ця особа безпосередньо організовувала зустрічі між заявницею та працівником СБУ, на яких обговорювали механізм одержання неправомірної вигоди від іноземців за невжиття органами СБУ заходів із виявлення та припинення їх протиправної діяльності, а також неініціювання скасування іноземцям посвідок на проживання та їхнього видворення;

● особа спонукала заявницю до пошуку іноземців та складання списку тих із них, які погодяться надати неправомірну вигоду;

● була присутньою на цих зустрічах разом з працівником СБУ та надавала конкретні поради й вказівки щодо реалізації злочинної схеми, розміру неправомірної вигоди, приховування своєї діяльності тощо. Так, саме обвинувачена запропонувала розмір неправомірної вигоди в сумі 3 тис. дол США з одного іноземця («якщо три назвати»), на що погодився співробітник СБУ;

● була присутньою разом з працівником СБУ при отриманні неправомірної вигоди від заявниці, давала вказівки щодо розподілу цієї вигоди, безпосередньо одержала її частину;

● вчинила й інші дії, які, на думку сторони обвинувачення, свідчать про її пособництво службовій особі в одержані неправомірної вигоди.

Про результати розгляду апеляційної скарги буде повідомлено додатково.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/4070

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