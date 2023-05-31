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САП просить 12 років з конфіскацією майна для екссудді Чауса

САП просить 12 років з конфіскацією майна для екссудді Чауса

Справа екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса повільно, але впевнено наближається до свого фіналу. Настільки повільно, наскільки її можуть сповільнити Чаус та його захисники.

Сьогодні у ВАКС нарешті розпочалася стадія дебатів. Прокурор САП Аліна Жовницька у своєму виступі просила суд визнати Чауса винним та призначити покарання у вигляді 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також САП просить позбавити Чауса права займати певні посади на максимально можливий строк у 3 роки і змінити запобіжний захід із застави на тримання під вартою, а раніше сплачену заставу стягнути у дохід бюджету.

Але якщо ви думаєте, що перехід до дебатів дався суду легко, то це не так. Минулого засідання головуючий суддя Євген Крук пообіцяв, що 30 травня засідання триватиме допоки не розглянуть усі клопотання захисту. Чаус міг би зачитувати їх аж до комендантської години, але колегія змогла вжити всі можливі заходи для того, щоб процес не перетворився у цирк.

Хоча розгляд клопотання захисту все одно розтягнувся на весь день. Це й не дивно, адже за останні два тижні Чаус подав 124 клопотання. Всього ж станом на ранок 30 травня їх було у справі 369. В основному вони стосувалися недопустимості доказів, витребування документів чи необхідності долучення та дослідження окремих доказів. Під час засідання Чаус подав ще 3 нові клопотання про закриття справи та 9 клопотань про визнання доказів недопустимим.

Під час свого виступу Чаус багато повторювався, згадував про своє викрадення в Молдові і навіть порівняв його з викраденням нацистів в Ізраїлі і Аргентині. Він зазначав, що це абсолютно різні речі, бо нацистів викрадали за злочини проти людяності, а його просто так. Засідання тривало з перервами з 12:00 до 18:40.

Додамо, що у цій справі раніше вже був дууууже довгий допит обвинуваченого, який зайняв декілька місяців. Протягом цього часу захист поставив Чаусу аж 711 запитань. А до цього він декілька засідань поспіль розповідав свою версію подій, з якою можете ознайомитися у нашій публікації. (https://telegra.ph/Borg-a-ne-habar-Korban-Smirnov-a-takozh-navichki-b%D1%96jcya-u-VAKS-rozpochali-dopit-ekssudd%D1%96-CHausa-01-18)

З нетерпінням очікуємо фіналу у цій справі. Захист розпочне свій виступ у дебатах вже у цей четвер.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2327

Новости портала «Весь Харьков»

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