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САП просить стягнути з чиновниці митниці 1,86 млн грн необґрунтованих активів

САП просить стягнути з чиновниці митниці 1,86 млн грн необґрунтованих активів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до ВАКС дев’ятий позов в рамках механізму цивільної конфіскації.

Підставою для початку збору доказів стали матеріали ДБР, які доповнили доказами від НАЗК та САП.

Зокрема, посадовець одного із органів Державної митної служби через третіх осіб без достатніх правових підстав фактично набув квартиру у Львові вартістю 1,86 млн грн.

Проаналізувавши майновий стан та доходи, в САП зробили висновок, що у чиновниці не вистачило б законних доходів для набуття цих активів.

Тому прокурор просить стягнути в дохід держави необґрунтований актив – квартиру. У разі задоволення позову об’єкт нерухомості і 1,86 млн грн будуть стягнуті у дохід держави.

Попередньо, схоже, що йдеться про начальницю відділу митного оформлення митного поста «Городок» Анну Бісюк.

Цивільна конфіскація полягає у полегшеній процедурі стягнення необґрунтованих активів чиновників порівняно з кримінальним процесом. Це антикорупційний інструмент, за впровадження якого ЦПК активно боровся попередні декілька років.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2361

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