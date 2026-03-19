САП - систематичне одержання неправомірної вигоди за непритягнення осіб до кримінальної відповідальності

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжні заходи підозрюваним

18 березня 2026 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення ВАКС від 04 і 05 березня 2026 року, якими до колишнього керівника прокуратури та начальника управління нагляду прокуратури однієї з областей застосовано запобіжні заходи у вигляді застави в розмірі 4,326 млн грн та 3 млн грн відповідно.

Нагадаємо, що в ході слідства зафіксовано одержання особами неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. доларів США за непритягнення винних до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, висловлення пропозиції фактичному власнику одного з товариств, яке освоювало бюджетні кошти під час виконання робіт із ремонту доріг, про надання неправомірної вигоди у відсотковому відношенні до суми отриманих бюджетних коштів та одержання частини цієї вигоди, обговорення розподілу сум неправомірної вигоди між залученими правоохоронними органами, їх посадовими особами.

Дії спільників кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 3 і 4 ст. 368 КК України.

Деталі: https://cutt.ly/6tEqR3K5.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

