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«Сарай жалко»: как в «лнр» увековечили «героя новороссии»

«Сарай жалко»: как в «лнр» увековечили «героя новороссии»

Беспощадный «русский мир» продолжает насаждать свои скрепы на оккупированной части территории Донбасса. Порой это доходит до абсурда, как на нижеприведенном скрине. Как стало известно, в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) решили увековечить память «героя-ополченца», командира одного из казачьих формирований боевиков Павла Дремова по кличке «Батя» (к слову, в стане самих боевиков он имел и другие, менее лицеприятные прозвища, например, «Паша-локатор» или «Сопля»), который, среди прочего известен своим участием в провокационном артиллерийском обстреле жилых кварталов Дебальцево в 2014 году.

С целью «увековечения» Дремов изображен вместе с православной символикой на баннере, который покрывает часть двухэтажного здания старой постройки, визуально напоминающего сарай. Это убогое сходство и стало поводом для шуток в социальных сетях, что лишний раз показывает уровень «духовности», царящий на оккупированном Донбассе.

Источник: sprotyv.info

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Темы: ордло

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