СБУ арештувала активи ще одного депутата-зрадника від ОПЗЖ на 500 млн грн

За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно колишнього депутата Херсонської облради, який очолив окупаційне «міністерство сільського господарства та рибальства» на тимчасово захопленій частині регіону.

Рішення суду стосується активів зрадника і членів його родини. Таким чином, юридично заблоковано більше ніж 400 об’єктів нерухомості, серед яких 350 земельних ділянок загальною площею понад 1200 га на півдні України.

Крім того, арештовано десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, а також корпоративні права в 5 агрокомпаніях і 3 торгових марках.

Загальна сума заблокованих активів становить 500 млн грн.

За даними слідства, колишній депутат входив до складу забороненої партії ОПЗЖ і після захоплення частини Херсонщини одним з перших підтримав російських загарбників.

За таку «лояльність» гауляйтер Сальдо особисто запропонував йому керівну посаду в місцевій окупаційній адміністрації.

Також він призначив зрадника керівником створеної агресором «міжвідомчої комісії щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції».

На цій «посаді» він організовував розграбування майна місцевих аграріїв та вивезення українського зерна до росії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині нашої держави. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

При цьому його корпоративні права, торгові марки та банківські рахунки уже передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Ще частина майна фігуранта, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованій території, також арештована і буде передана до АРМА одразу після звільнення Херсонщини.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: ssu.gov.ua

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