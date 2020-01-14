СБУ блокировала канал перевозки наркотиков из Европы в Харьков

Поставки психотропных средств организовал гражданин одной из стран Евросоюза, который учится в украинском вузе.

СБУ блокировала канал перевозки психотропных средств из Европы в Харьков. Организатор канала, гражданин одной из стран Евросоюза, который учится в украинском вузе, задержан при попытке сбыта почти килограмма амфетамина за 200 тыс. грн. Об этом сообщил Начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

Уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 305 (контрабанда психотропных веществ в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 307 (сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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