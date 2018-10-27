СБУ блокувала чергову спробу дестабілізації ситуації в Україні через кримінальні кола

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України продовжують блокувати спроби спецслужб країни-агресора дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні через протиправну діяльність «злодіїв у законі».

За наявною в СБУ інформацією представники кримінальних кіл з Росії та країн Кавказу координують діяльність злочинних угруповань, які причетні до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів на території України. За задумом російських спецслужб загострення криміногенної обстановки в Україні, особливо напередодні майбутніх президентських виборів, має призвести до падіння рівня довіри до державної влади і правоохоронної системи.

Зокрема «злодії у законі» контролюють перерозподіл фінансових потоків від крадіжок, грабежів, розбійних нападів, викрадень автотранспорту, розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин. При цьому частина коштів отриманих злочинним шляхом спрямовується на фінансування російсько-терористичних сил на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

У жовтні поточного року СБУ затримала та примусово видворила за межі України чергового «злодія в законі» на прізвисько «Жоржикич». Оперативники спецслужби встановили, що представник кримінальних кіл однієї з кавказьких країн нелегально прибув до південного регіону для встановлення контролю над частиною грошових потоків від грабежів, розбійних нападів, крадіжок, вимагання.

Співробітники української спецслужби затримали зловмисника в Одесі та примусово видворили за межі України із забороною в’їзду терміном на три роки.

Із початку цього року ГУ БКОЗ спільно з регіональними підрозділами СБУ було видворено п’ятьох «злодіїв у законі», понад ста представникам злочинних кіл, серед яких громадяни Росії та Грузії, встановлено заборону в`їзду до нашої країни на п`ять років.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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