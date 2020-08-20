СБУ блокувала діяльність міжрегіонального центру з мінімізації податкових платежів на 12 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність міжрегіонального центру мінімізації податкових платежів, який «обслуговував» великих сільгоспвиробників з кількох областей країни.

У межах досудового розслідування оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організатором центру є київський бізнесмен, який займається реалізацією пального. Він створив низку фіктивних фірм, через які, використовуючи фізичних осіб підприємців, реалізовував пальне за готівку. Проте за офіційними документами продукція нібито зберігалася на нафтобазі комерсанта у Житомирській області. Це дозволяло зловмиснику штучно відображати у звітності наявність залишків продукції.

Потім бухгалтери виготовляли документацію для фіктивного продажу пального клієнтам центру. Цей механізм дозволяв «покупцям» протиправно мінімізувати сплату податків до державного бюджету. Адже за документацією пальне реалізовували за завищеними цінами, що штучно і суттєво збільшувало витрати аграріїв на вирощування та збір сільгосппродукції.

За інформацією СБ України, серед клієнтів центру – великі приватні та державні агропромислові підприємства.

За попередніми підрахунками спеціалістів, упродовж 2019-2020 років фігуранти кримінального провадження «допомогли» аграріям у формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на понад 12 мільйонів гривень. Організатори центру отримували за свої «послуги» 5-6% від суми.

Правоохоронці провели шість одночасних обшуків на Житомирщині, Київщині та у столиці. Вилучено оргтехніку зі сформованими документами, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків або зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Заходи із документування оборудки проводилися співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Житомирській області ДСР НП України під процесуальним керівництвом прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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