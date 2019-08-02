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СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із багатомільйонним обігом

СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із багатомільйонним обігом

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні.

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала підприємствам реального сектору економіки «послуги» із мінімізації податкового навантаження та переведення безготівкових коштів у готівку.

«Відмивання» грошей здійснювалося через низку підприємств з ознаками фіктивності. Зловмисники використовували реквізити підставних фірм для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій. Після надходження на рахунки підконтрольних структур грошей за нібито надані товари й послуги, кошти незаконно обготівковували та повертали замовникам.

Встановлено, що за період 2018-2019 років через конвертаційний центр пройшло понад 100 млн. гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій в учасників «конверту» правоохоронці вилучили бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність групи, банківську документацію, електроні носії інформації та комп`ютерну техніку.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 Кримінального Кодексу України тривають слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисників проводилися спільно з працівниками податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС.

Пресцентр СБ України

СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із багатомільйонним обігом

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Одесса, сбу

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