Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:16
Просмотров: 40

СБУ блокувала канал фінансування терористів через нелегальні поставки автомобілів

СБУ блокувала канал фінансування терористів через нелегальні поставки автомобілів

Співробітники Служби безпеки України блокували канал фінансування тероризму через нелегальне постачання на тимчасово окуповані території вантажних автомобілів.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що починаючи з 2016 року мешканець ОРДЛО купував на території ЄС вантажні автомобілі, які реєстрував на території України. Потім під виглядом надання послуг з перевезення вантажів зловмисник переправляв транспортні засоби транзитом через Російську Федерацію замовникам на тимчасово окуповані території.

Співробітники СБ України встановили, що «перевізник» сплачував російській окупаційній адміністрації від 2 до 5% вартості при реєстрації ввезених вантажівок в ОРДЛО. За час існування протиправного механізму зловмисник переправив понад двадцять вантажних автомобілів загальною вартістю майже тринадцять мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали фігуранта провадження під час чергової спроби вивезення вантажівки через державний кордон України.

Наразі організатору протиправної схеми оголошено про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, накладено заборону на вивезення транспортного засобу з території нашої країни та його відчуження.

Тривають слідчі дії.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Працівниками Київської митниці ДФС вилучено дитячі іграшки невідомого виробника на загальну суму орієнтовно 1,6 млн гривень
28.06.2019 10:05    79
У Німеччині заарештували підозрюваного у справі паризьких терактів 2015 року
28.06.2019 09:40    91
Прикордонники перекрили шляхи трьом контрабандним групам
27.06.2019 10:25    136
СБУ та податкова міліція вилучили понад 50 мільйонів гривень необлікованої готівки в організаторів схеми ухилення від сплати податків
27.06.2019 08:59    161
СБУ на Донеччині припинила діяльність антиукраїнського інтернет-агітатора (ВІДЕО)
26.06.2019 09:35    123
Волинські митники на посту Ягодин вилучили штори на понад 2 млн грн, які везли неіснуючій фірмі
25.06.2019 10:50    122
Поставка продуктов на более 500 млн гривен в ОРДЛО: СБУ разоблачила противоправную схему
25.06.2019 09:26    140
Арештовано діючого співробітника Держприкордонслужби за сприяння у підготовці терористичного акту
25.06.2019 06:21    196
Викрито потужний канал контрабанди цигарок до Євросоюзу – спільна операція ДБР та СБУ
23.06.2019 07:30    143
На Черкащині СБУ викрила організоване угруповання вимагачів
21.06.2019 08:22    115
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 