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СБУ блокувала контрабанду рекордної партії героїну до країн Євросоюзу (ВІДЕО)

СБУ блокувала контрабанду рекордної партії героїну до країн Євросоюзу (ВІДЕО)

Служба безпеки України попередила контрабанду рекордної партії героїну до країн Євросоюзу.

За результатами тривалої багатоходової спецоперації співробітникам СБ України вдалось задокументувати протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання з числа громадян Туреччини.

Зокрема, останні організували ввезення на територію України героїну на судні, яке прибуло до Одеського морського торгівельного порту у грудні минулого року. Наркотик було приховано в контейнері серед продуктів харчування.

Для викриття та документування протиправної діяльності всіх учасників вказаного наркоугруповання прийнято рішення щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки.

За результатами проведених заходів оперативники спецслужби затримали трьох іноземців у Львові, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, під час фасування наркотиків в орендованих складських приміщеннях. Надалі наркоділки планували переправити героїн до Євросоюзу нібито під виглядом дипломатичного вантажу. Цього ж дня в обласному центрі було затримано громадянина Туреччини – одного з організаторів наркотрафіку.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили 1035 кг речовини, підготовленої до транспортування. Проведення експрес-тестів дало можливість встановили, що це героїн. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 2,3 мільярди гривень. Додатково проводяться обшуки у місцях тимчасового проживання фігурантів.

У межах кримінального проводження, розпочатого за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників, задіяних у наркобізнесі. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину.

Спецоперація із викриття протиправної діяльності проводилась оперативниками та слідчими СБУ під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури за сприяння Державної митної служби України.

СБУ блокувала контрабанду рекордної партії героїну до країн Євросоюзу (ВІДЕО)

СБУ блокувала контрабанду рекордної партії героїну до країн Євросоюзу (ВІДЕО)

СБУ блокувала контрабанду рекордної партії героїну до країн Євросоюзу (ВІДЕО)

СБУ блокувала контрабанду рекордної партії героїну до країн Євросоюзу (ВІДЕО)

СБУ блокувала контрабанду рекордної партії героїну до країн Євросоюзу (ВІДЕО)

СБУ блокувала контрабанду рекордної партії героїну до країн Євросоюзу (ВІДЕО)

СБУ блокувала контрабанду рекордної партії героїну до країн Євросоюзу (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: львів, сбу

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