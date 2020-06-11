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СБУ блокувала контрабанду з РФ вражаючих елементів до бронебійних снарядів

СБУ блокувала контрабанду з РФ вражаючих елементів до бронебійних снарядів

Служба безпеки України блокувала контрабандне ввезення комплектуючих до танкових боєприпасів російського виробництва.

За даними досудового слідства, незаконні оборудки налагодили четверо переселенців із Луганської області. На підприємствах оборонно-промислового комплексу РФ зловмисники закуповували комплектуючі до військових засобів ураження та через низку підконтрольних фірм-нерезидентів ввозили в Україну як металобрухт. Імпорт відбувався без отримання передбачених законодавством дозволів та погоджень Державної служби експертного контролю.

В Україні деталі транспортували до одного з міст Луганщини і на власних виробничих потужностях здійснювали їх переробку та повернення на оборонні підприємства країни-агресора.

Днями правоохоронці припинила на Дніпропетровщині спробу контрабанди в Україну російських військових деталей на понад 2,5 мільйона гривень.

Відбулися обшуки в офісах підконтрольних ділкам фірмах у Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях, а також за місцями проживання учасників оборудки та їх транспортних засобах. Вилучено цифрову та обчислювальну техніку, бухгалтерську звітність фірм-імпортерів, уставні документи та печатки фірм-нерезидентів, а також інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах провадження, розпочатого за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та співпраці зловмисників із підприємствами ВПК РФ та проросійськими терористами на Донбасі.

Заходи із викриття проводилися спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури області.

СБУ блокувала контрабанду з РФ вражаючих елементів до бронебійних снарядів

СБУ блокувала контрабанду з РФ вражаючих елементів до бронебійних снарядів

СБУ блокувала контрабанду з РФ вражаючих елементів до бронебійних снарядів

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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