СБУ блокувала масштабні розкрадання деревини з державних лісництв Харківської області (ВІДЕО)

Співробітники Служби безпеки України у межах виконання Указу Президента України "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів" викрили та блокували масштабні розкрадання деревини з державних лісництв Харківської області.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники здійснювали незаконну заготівлю деревини дуба на території державних лісових угідь та її вивезення для подальшої реалізації.

Правоохоронці провели масштабну перевірку лісництв у трьох районах Харківської області: Чугуївському, Золочівському та Красноградському. Під час слідчих дій вилучено майже 75 кубометрів високоякісної деревини дубу без відповідних документів на суму близько півмільйона гривень, спецінструмент для заготівлі лісу-кругляка. Затримано також шість вантажних автомобілів.

Наразі профільні експерти встановлюють суму збитків, нанесених екології регіону.

Розпочато кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу).

Вирішується питання щодо накладення арешту на транспортні засоби та вантаж.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, а також посадовців, які можливо "кришували" незаконні оборудки.

Спецоперація відбувалася у взаємодії з Головним Управлінням Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області за сприяння Державної екологічної інспекції.

Нагадаємо, що на раніше СБУ викрила масштабні розкрадання деревини держлісгостів на Київщині та Закарпатті.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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