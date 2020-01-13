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СБУ блокувала масштабне виробництво та реалізацію небезпечних фальсифікованих лікарських засобів

СБУ блокувала масштабне виробництво та реалізацію небезпечних фальсифікованих лікарських засобів

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України блокували діяльність злочинного угруповання, причетного до масштабного підпільного виробництва фальсифікованих лікарських засобів з групи нейростимуляторів.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки налагодили підпільне виробництво фальсифікованих препаратів, які використовуються при лікуванні захворювань, пов’язаних з порушенням функцій центральної нервової системи. Для виготовлення підробок вони обладнали один з поверхів приватного домоволодіння на території Харківської області.

Потім через розгалужену мережу знайомих фармацевтів та аптечні мережі препарати збувалися на території Київської, Одеської, Львівської та інших областях, а також через інтернет.

Вартість однією упаковки підробленого препарату становила від 10 тисяч гривень. За попередніми оцінками щомісяця зловмисники реалізовували ліки на сотні тисяч гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків у кількох регіонах України, за місцем виробництва, у фігурантів справи та їх спільників правоохоронці виявили обладнання для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів. Вилучено ампули та упакування для їх фасування, готові фальсифіковані, незареєстровані, зокрема наркомісткі препарати.

Наразі всі підроблені ліки, виготовлені зловмисниками, вилучено з роздрібних мереж.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, фігурантам справи підготовлені повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Тривають слідчі дії.

Операція проводилася спільно зі співробітниками ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Прокуратури м. Києва.

СБУ блокувала масштабне виробництво та реалізацію небезпечних фальсифікованих лікарських засобів

СБУ блокувала масштабне виробництво та реалізацію небезпечних фальсифікованих лікарських засобів

СБУ блокувала масштабне виробництво та реалізацію небезпечних фальсифікованих лікарських засобів

СБУ блокувала масштабне виробництво та реалізацію небезпечних фальсифікованих лікарських засобів

СБУ блокувала масштабне виробництво та реалізацію небезпечних фальсифікованих лікарських засобів

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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