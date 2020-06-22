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СБУ блокувала масштабну контрабанду психотропів за кордон

СБУ блокувала масштабну контрабанду психотропів за кордон

Служба безпеки України припинила діяльність наркоугруповання, яке планувало переправити за кордон масштабну партію психотропів.

За даними слідства, наркотрафік організували мешканці Черкаської та Сумської областей. Вони збирались перевозити «товар» наркокур’єрами на приватному автотранспорті через державний кордон поза межами пункту пропуску.

Правоохоронці «перехопили» партію наркотиків поблизу російського кордону. Під час огляду автомобіля було виявлено понад 250 кілограмів хімічної речовини, розфасованої у 12 мішках. Наразі експерти підтвердили, що майже 30 кілограмів вантажу є готовою психотропною речовиною мефедрон. За попередньою оцінкою, його вартість становить понад 15 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Решта хімічних речовин знаходяться на експертизі.

У ході обшуків слідчі та оперативники спецслужби виявили склад, розташований на території одного із гаражних кооперативів у прикордонній з РФ області. Правоохоронці виявили у ньому понад 360 літрів хімічних компонентів. За місцями тимчасового проживання контрабандистів також вилучено записи з контактами замовників, які додано до матеріалів справи.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України слідчими СБУ вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Блокування наркотрафіку здійснювалось під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області.

СБУ блокувала масштабну контрабанду психотропів за кордон

СБУ блокувала масштабну контрабанду психотропів за кордон

СБУ блокувала масштабну контрабанду психотропів за кордон

СБУ блокувала масштабну контрабанду психотропів за кордон

СБУ блокувала масштабну контрабанду психотропів за кордон

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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