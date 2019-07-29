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СБУ блокувала механізм незаконних пасажирських перевезень до тимчасово окупованих районів Луганщини

СБУ блокувала механізм незаконних пасажирських перевезень до тимчасово окупованих районів Луганщини

Співробітники Служби безпеки України блокували механізм незаконних пасажирських перевезень до тимчасово окупованих районів Луганської області та у зворотному напрямку.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що мешканці з тимчасово окупованих районів Луганщини організували нелегальні автобусні рейси з Одеси. Транспортний маршрут пролягав через територію РФ до тимчасово окупованої території Луганської області. Перетин державного кордону здійснювався у тимчасово непідконтрольних українською владою пунктах пропуску.

До протиправної діяльності ділки залучили двох жителів Харкова як «диспетчерів» автобусних рейсів.

Під час санкціонованих слідчих дій у житлових приміщеннях фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі слідчими СБУ двом зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Заходи з викриття та блокування протиправних дій проводились співробітниками Управління СБУ в Одеській області та Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

Пресцентр СБ України

СБУ блокувала механізм незаконних пасажирських перевезень до тимчасово окупованих районів Луганщини

СБУ блокувала механізм незаконних пасажирських перевезень до тимчасово окупованих районів Луганщини

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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