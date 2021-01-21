СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин на мільйони гривень на Хмельниччині

Cлужба безпеки України блокувала на Хмельниччині протиправну діяльність комерційної структури, яка здійснювала незаконну розробку надр державного значення.

Під час ініційованої СБУ перевірки задокументовано, що підприємство працювало без передбаченого законом спеціального дозволу на користування надрами, а також акту про надання гірничого відводу для розробки родовища. Ділки здійснювали незаконний видобуток корисних копалин на самовільно зайнятій земельній ділянці державної форми власності площею 4,3 гектара.

За попередньою оцінкою фахівців, з родовища протиправно вивезено понад 8,5 тисячі тонн корисних копалин орієнтовною вартістю 5 мільйонів гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України спільно зі слідчою групою поліції провели огляд території незаконного видобутку, вилучили 5 одиниць техніки та зафіксували факт вчинення злочину.

За зверненням правоохоронців відповідним рішенням суду накладено арешт на вилучену в ході огляду техніку, орієнтовною вартістю 10 мільйонів гривень.

Наразі триває досудове слідство, у межах якого досліджуються факти використання незаконно видобутих фігурантами корисних копалин під час будівництва та ремонту доріг, а також для роботи цегляних заводів області.

Операція проводилась Управлінням СБУ в Хмельницькій області за координацією Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з Головним управлінням Нацполіції Хмельницької області під процесуальним керівництвом Хмельницької обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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