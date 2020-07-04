Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:51
Просмотров: 65

СБУ блокувала податкову схему, яка завдавала збитків державі на 2 мільярда гривень щомісяця

СБУ блокувала податкову схему, яка завдавала збитків державі на 2 мільярда гривень щомісяця

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора, Державною податковою службою та Державною службою фінансового моніторингу провела спецоперацію з викриття і блокування у ДПС протиправного механізму формування сум податкових кредитів з ПДВ для суб’єктів господарювання.

За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема завдала збитків державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісячно. Досудове розслідування встановило, що у схемі були задіяні посадовці Державної фіскальної служби (після реорганізації – ДПС), її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи. Загалом – майже 400 суб’єктів господарської діяльності.

Незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, у тому числі, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання спотворило процеси обробки інформації. В результаті – держбюджету завдані збитки в особливо великих розмірах.

СБУ блокувала податкову схему, яка завдавала збитків державі на 2 мільярда гривень щомісяця

У результаті більше ніж 120 обшуків вилучені документи, комп’ютерна техніка, флешки і печатки близько 60 підприємств, які були задіяні у схемі, а також 1,5 мільйонів гривень готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти у сумі більше 100 млн гривень. Крім того, заблоковані кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн. гривень.

СБУ блокувала податкову схему, яка завдавала збитків державі на 2 мільярда гривень щомісяця

Під час спецоперації СБУ напрацювала кілька системних рішень, щоб запобігти утворенню таких схем в подальшому. І завдяки запровадженню нових підходів уже вдалося попередити нанесення збитків державі на суму 200 млн. гривень. Також лише у травні та червні до державного бюджету додатково надійшло 6,4 млрд. гривень податкових платежів.

Тож на майбутнє СБУ запропонувала ДПС спільно з Міністерством цифрової трансформації не просто усунути недоліки в роботі системи, а запровадити комплексний захист електронних продуктів, аби максимально ліквідувати людський фактор, і змінити програмні алгоритми.

СБУ блокувала податкову схему, яка завдавала збитків державі на 2 мільярда гривень щомісяця

Наразі у кримінальному провадженні оголошена підозра особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС, відповідно до ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Щодо засновника трьох підприємств, які були задіяні у схемі, за ч. 2 ст. 205-1 КК України, судом вже винесено обвинувальний акт. Сума збитків, нанесених державі з використанням даних підприємств, складає 100 млн гривень.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Керівника держпідприємства судитимуть за вимагання у підлеглого 375 тис грн неправомірної вигоди
Сегодня 11:22    30
Співробітників Південно-Західної залізниці підозрюють у розкраданні 74 тонн дизельного пального
Сегодня 08:40    64
Постачальника медичного обладнання для боротьби з COVID-19 підозрюють у привласненні 10,5 млн грн
03.07.2020 10:26    141
У Краматорську правоохоронці викрили посадову особу, через дії якої розтрачено державні кошти
03.07.2020 09:27    89
Прокуратурою виявлено порушення законодавства у сфері публічних закупівель
03.07.2020 08:56    91
На хабарі затримано заступника військового комісара
03.07.2020 08:02    160
Ексміністра екології підозрюють в організації надання неправомірної вигоди НАБУ та САП
02.07.2020 08:34    110
НАЗК перевірить проєкт закону «Про рієлторську діяльність в Україні» на наявність корупційних ризиків
01.07.2020 10:19    111
НАЗК: ухвалення законопроєкту про гральний бізнес без змін може завдати державі багатомільйонних збитків
01.07.2020 08:32    119
СБУ викрила продаж інформації з баз даних Держприкордонслужби
01.07.2020 07:57    140
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 