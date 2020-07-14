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СБУ блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюти

СБУ блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюти

Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти.

За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму.

Операції проводились без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів.

Оперативники спецслужби встановили, що видача необлікованої валюти в Україні здійснювалась через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих «перестановок» готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.

Для документування протиправної діяльності співробітники СБ України та Нацполіції провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки у різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.

Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет трафіку.

Наразі перевіряється інформація щодо використання частини виявленого обладнання при обслуговуванні клієнтів у системі розрахунків «WebMоney», доступ до доменів якої заборонено рішенням РНБО від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 220-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживаються відповідні заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих «Л/ДНР».

Источник: ssu.gov.ua

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