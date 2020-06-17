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СБУ блокувала роботу розгалуженої мережі ботоферм, якою керували з РФ

СБУ блокувала роботу розгалуженої мережі ботоферм, якою керували з РФ

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували міжрегіональну мережу ботоферм у Києві та кількох областях, якою керували з Російської Федерації. Можливості мережі дозволяли генерувати фейки від понад 10 тисяч ботів.

Організатори ботоферми використовували не лише облікові записи у соціальних мережах та е-мейли, але й електронні гаманці з фейковими персональними даними. Працівники ботоферм були забезпечені всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмне забезпеченням.

Оперативники спецслужби встановили, що для реєстрації акаунтів зловмисники використовували, крім українських, також російські та європейські SIM-картки мобільних операторів. В Європі їх переважно неможливо придбати без ідентифікації громадян, а у РФ також без сприяння з боку спецслужб.

Виконуючи замовлення на ескалацію конфлікту на сході України, організатори ботоферм здійснювали інформаційні «вкиди», сприяли поширенню негативних настроїв та дискредитували українську владу як всередині країни, так і за її межами.

Загалом у межах кримінальних проваджень проведено одночасні обшуки за 12 адресами, де було розташовано обладнання. Докази причетності конкретних осіб до протиправної діяльності вилучено, зокрема понад 40 тисяч SIM-карток мобільних операторів.

Триває досудове слідство.

Викриття мережі ботоферм здійснювалось Департаментом кібербезпеки СБУ у Києві, Львівській, Чернігівській, Сумській та Одеській областях спільно з регіональними управліннями Служби, органами прокуратури та Національної поліції.

СБУ блокувала роботу розгалуженої мережі ботоферм, якою керували з РФ

СБУ блокувала роботу розгалуженої мережі ботоферм, якою керували з РФ

СБУ блокувала роботу розгалуженої мережі ботоферм, якою керували з РФ

СБУ блокувала роботу розгалуженої мережі ботоферм, якою керували з РФ

СБУ блокувала роботу розгалуженої мережі ботоферм, якою керували з РФ

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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