СБУ, ДБР та Нацполіція викрили ще 4 «ухилянтські схеми»

Служба безпеки, ДБР та Національна поліція викрили нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

● Так, у Києві співробітники столичного Главку СБУ спільно з Державним бюро розслідувань та у взаємодії з керівництвом МВС викрили посадовців Нацгвардії, які за хабарі переводили мобілізованих до тилових підрозділів.

За матеріалами справи, до організації оборудки причетні співробітник штабу та заступник командира батальйону НГУ. Для виконання «посередницьких» функцій вони залучили знайомого військового у відставці.

Встановлено, що за гроші вони пропонували клієнтам переведення з фронтових районів до військових частин, віддалених від зони бойових дій.

● У Кременчуку військова контррозвідка СБУ викрила начальника районного ТЦК і двох його спільників, які безпідставно «списували» ухилянтів з військового обліку за станом здоров’я. Для цього фігуранти використовували свої зв’язки у ВЛК.

● На Львівщині військові контррозвідники СБУ затримали представника штабу навчального центру ЗСУ. За хабарі він обіцяв мобілізованим після підготовки на полігоні службу в тилу замість відправки на фронт.

● У Черкасах затримано ще одного фігуранта. Ним виявився власник мережі ломбардів, який за 10 тисяч доларів організовував фіктивні шлюби з особами з інвалідністю, що давало змогу клієнтам отримати статус опікуна і уникнути мобілізації.

У такий спосіб військовозобов’язані сподівались отримати відстрочку від призову. Також ухилянти планували виїзд за кордон під виглядом супроводу «дружини» з інвалідністю на лікування.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

● ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 336 (співучасть в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період);

● ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди);

● ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17079

