Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:36
Просмотров: 101

СБУ ідентифікувала нових колаборантів, які вступили до окупаційного «мвд рф» на Херсонщині

СБУ ідентифікувала нових колаборантів, які вступили до окупаційного «мвд рф» на Херсонщині

Служба безпеки продовжує системно викривати зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України. В результаті оперативної роботи встановлено особи ще шістьох ворожих поплічників, які вступили до створеного окупантами «главного управлєнія мвд по Херсонской області».

Псевдоутворення виконує завдання кремля щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів. Злочинні дії відбуваються через масові репресії, переслідування і незаконні затримання громадян.

До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Задокументовано факти викрадення і катування людей.

Наразі за матеріалами СБУ повідомлено про підозру у колабораційній діяльності таким «посадовцям» окупаційного органу:

● Фролов Є.Л. – начальник відділу боротьби з організованою злочинністю;

● Яременко А.О. – заступник начальника тренінгового центру;

● Чернушенко В.В. – начальник відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення;

● Приходько В.А. – заступник начальника відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення;

● Трепетін В.В. – старший оперуповноважений відділу розкриття злочинів проти особи;

● Мазилкін М.Р. – оперуповноважений відділу з розшуку злочинців та безвісти зниклих осіб.

Співробітники Служби безпеки зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

Тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності за злочини проти України.

СБУ наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники спецслужби спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 384 дитини
Сегодня 09:45    73
«російські злочини проти дітей» - ґрунтовне дослідження
Сегодня 09:33    94
Примерно в одно и то же время Украина и Армения получили "геополитический выбор"
Сегодня 09:21    114
Харківщина. 15 вересня
Сегодня 09:12    82
"Весь день п#дарасили нас. Плюс «ахмат-сила» съ#бались — трусы #баные" - перехоплення ГУР
Сегодня 09:09    109
Хакери зламали сайт ОДКБ
Сегодня 09:09    115
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 вересня 2022 року
Сегодня 09:00    94
"Укрзалізниця" запропонувала нову онлайн-послугу для автомобілістів
Сегодня 08:58    103
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно
Сегодня 08:51    93
У Криму учасників весілля притягли до відповідальності за пісню "Червона калина" і закрили ресторан
Сегодня 08:47    92
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 