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СБУ ідентифікувала ще 4 військових рф, які чинили звірства на тимчасово окупованій Київщині

Служба безпеки України встановила особи ще чотирьох військовослужбовців збройних сил рф, які жорстко поводились з мирним населенням у Бучі.

На початку березня 2022 року ці особи у складі 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії рф перебували на території Бучі і жорстко катували місцеву родину.

Окупанти вдерлися до її оселі та намагалися погрозами отримати інформацію про місця розташування українських військ.

Зрозумівши, що члени родини мають чітку проукраїнську позицію, російські солдати заблокували їх у будинку. Погрожуючи зброєю, окупанти тривалий час психологічно тиснули на людей та катували, вимагали, щоб ті видали адреси проживання патріотів і військових у Бучі.

Згодом росіяни вивели господаря у двір, роздягнули, повалили на землю та почали бити ногами. А коли тортури не дали бажаного результату, чоловіка планували розстріляти. На щастя, йому вдалося втекти.

Тоді рашисти «взялися» катувати дружину: погрожували скалічити її та вбити, аби вона виказала місцезнаходження свого чоловіка. Попри фізичні знущання та моральний тиск жінка витримала наругу, зрештою окупанти залишити її дім.

Наразі усім фігурантам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Документування злочину здійснювали слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

СБУ ідентифікувала ще 4 військових рф, які чинили звірства на тимчасово окупованій Київщині

СБУ ідентифікувала ще 4 військових рф, які чинили звірства на тимчасово окупованій Київщині

СБУ ідентифікувала ще 4 військових рф, які чинили звірства на тимчасово окупованій Київщині

СБУ ідентифікувала ще 4 військових рф, які чинили звірства на тимчасово окупованій Київщині

Джерело: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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