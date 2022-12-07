СБУ ідентифікувала ще одного ватажка рашистів, який особисто розстріляв цивільного в Бучанському районі
Служба безпеки продовжує викривати воєнні злочини країни-агресора.
У результаті слідчих дій встановлено особу російського загарбника, який вчинив умисне вбивство цивільного під час тимчасового захоплення Київщини.
Воєнним злочинцем виявився тимчасово виконуючий обов’язки начальника розвідки 64-ї окремої мотострілкової бригади зс рф.
Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Бучанського району.
Встановлено, що під час окупації селища Гавронщина російський капітан зупинив посеред вулиці беззбройного місцевого жителя і вдарив його в обличчя прикладом автомата.
Потім зловмисник здійснив постріли у тулуб потерпілого.
Згідно з висновком судово-медичної експертизи, людина загинула від численних вогнепальних поранень тіла і втрати крові.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Розслідування проводили співробітники СБУ м. Києва та Київської області за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області.
Джерело: https://t.me/SBUkr/6109