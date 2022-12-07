СБУ ідентифікувала ще одного ватажка рашистів, який особисто розстріляв цивільного в Бучанському районі

Служба безпеки продовжує викривати воєнні злочини країни-агресора.

У результаті слідчих дій встановлено особу російського загарбника, який вчинив умисне вбивство цивільного під час тимчасового захоплення Київщини.

Воєнним злочинцем виявився тимчасово виконуючий обов’язки начальника розвідки 64-ї окремої мотострілкової бригади зс рф.

Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Бучанського району.

Встановлено, що під час окупації селища Гавронщина російський капітан зупинив посеред вулиці беззбройного місцевого жителя і вдарив його в обличчя прикладом автомата.

Потім зловмисник здійснив постріли у тулуб потерпілого.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, людина загинула від численних вогнепальних поранень тіла і втрати крові.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ м. Києва та Київської області за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області.

Джерело: https://t.me/SBUkr/6109

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