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СБУ инсценировала убийство заммэра Черкасс

СБУ инсценировала убийство заммэра Черкасс

Исчезновение чиновника было частью операции СБУ, в ходе которой было предотвращено убийство и задержан заказчик.

Правоохранители предотвратили попытку заказного убийства заместителя городского главы Черкасс Юрия Ботнаря и задержали вероятного заказчика. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в связи с данным делом задержали депутата черкасского городского совета, который по данным следствия, заказал убийство Ботнаря из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния.

"Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток. В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в ГБР.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному депутату о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказ (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Также ему готовят избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит тюремный срок от 10 до 15 лет.

СБУ инсценировала убийство заммэра Черкасс

Источник: korrespondent.net/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: сбу

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