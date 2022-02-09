СБУ ліквідувала 18-ти тисячну ботоферму у Львові: під кураторством РФ сіяли паніку та «мінували» об’єкти (ВІДЕО)

Служба безпеки України продовжує системну роботу щодо запобігання та знешкодження інформаційно-підривної діяльності спецслужб РФ проти України.

Кіберфахівці СБУ виявили та ліквідували у Львові 2 ботоферми. Їхня загальна «потужність» становила 18 тисяч фейкових акаунтів. За попередньою інформацією, адміністраторів ботоферми курували організатори з РФ.

Як встановило слідство, до протиправної діяльності причетні троє мешканців Львівщини. Двоє зловмисників обладнали свої помешкання під потреби «ботоферм», а третій - забезпечував їх технічне обслуговування.

Ботоферми працювали здебільшого у соцмережах. Зокрема, розповсюджували фейки для нагнітання панічних настроїв. Також встановлено, що боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі соціальної та критичної інфраструктури.

У ході обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

два комплекти GSM-шлюзів: 92 та 375 онлайн- канальних;

3 тис. сім-карток мобільних операторів;

ноутбуки з доказами протиправної діяльності;

чорнову бухгалтерію.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, для встановлення всіх обставин та причетних до функціонування ботоферми осіб.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили кіберфахівці СБУ у Львівській області у взаємодії зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

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Источник: ssu.gov.ua

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